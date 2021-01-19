Kayseri'de aranan 18 kişi yakalandı
KAYSERİ'de, hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 18'i, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, hakkında yakalama kararı bulunan 24 kişiden 18'i, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı suçlardan aranan 24 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 134 polisle 34 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'yağma', 'yaralama', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 24 kişiden 18'ü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı