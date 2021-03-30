Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST - Haberler | Güncel
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

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KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 18 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 89 polisle 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'yağma', 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' ve 'yaralama' suçlarından aranan 15 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun Reşit SERBEST

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