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Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı, Olcay Düzgün - Güncel
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Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'cinsel istismar', 'dolandırıcılık', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 78 personelin katılımıyla 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edilirken, aranan 4 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, konut, Polis, Güncel, Haberler

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