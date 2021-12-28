Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aralarında çeşitli suçlardan yargılandıkları davalarda haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişiye yönelik 26 adrese 39 ekip ve 99 personelle operasyon düzenledi.

Operasyonda, hırsızlık, tehdit, hakaret, basit yaralama gibi suçlardan 9 ay ile 13 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan 13 hükümlü ile aranan 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 13 hükümlü cezaevine gönderildi, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adreslerde bulunamayan 8 firarinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.