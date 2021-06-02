Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin evinin bahçesinde 45 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 26 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 105 polisle 30 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'cinsel saldırı, 'yaralama', 'hırsızlık' ve 'yağma' suçlarından aranan 15 kişi yakalandı. Şüphelilerden hırsızlık zanlısı H.A'nın Kocasinan ilçesi Boztepe Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde 45 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan firari olan 11 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de aranan 15 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç

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