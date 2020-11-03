Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
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Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı

03.11.2020 11:15 | Son Güncelleme: 03.11.2020 11:19
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 15 kişi, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 21 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 77 polisle 21 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'mala zarar verme' suçlarından aranan 21 kişiden 15'i yakalandı. Gözaltına alınan 15 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheliler arasındaki F.Ç. adlı kadının Kayseri, Mersin, Adana, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta gerçekleştirdiği hırsızlıklar nedeniyle hakkında 15 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 2 yıldır arandığı öğrenildi. 


Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı
Kayseri'de, aranan 15 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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