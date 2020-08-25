Kayseri'de aranan 14 şüpheli yakalandı
KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.
25.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:55
KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 kişi, polisin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler sabah saatlerinde 85 personelin katılımıyla 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 14 şüpheli kaldıkları evlerde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: DHA