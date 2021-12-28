Kayseri'de aranan 13'ü hükümlü 15 kişi yakalandı

KAYSERİ'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 13 hükümlü ile aranan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından arananların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 99 polisin katılımıyla 26 adrese operasyon düzenlendi. 'Hırsızlık' suçundan haklarında kesinleşmiş 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.Y., 6 yıl 4 ay hapis cezası bulunan H.A., 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.Ç., 5 yıl hapis cezası bulunan U.B., 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan O.K., 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İ.A., 10 ay hapis cezası bulunan M.K. ile 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan İ.Ç., 'tehdit' suçundan kesinleşmiş 1 yıl 6 ay hapis cezası bulunan H.U., 'tehdit' suçundan kesinleşmiş 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.D., 'hakaret' suçundan 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ş., 'basit yaralama' suçundan kesinleşmiş 9 ay hapis cezası bulunan A.D. ve 'tehdit' suçundan kesinleşmiş 2 ay 4 gün hapis cezası bulunan D.S. ile haklarında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı. Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilirken, aranan 2 kişi de adliyeye sevk edildi.?