Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

02.03.2021 10:01 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:09
Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 84 polisle 20 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda, 'cinsel taciz', 'yaralama', 'hırsızlık' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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