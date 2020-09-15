Kayseri'de aranan 11 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı
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Kayseri'de aranan 11 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de aranan 11 zanlı eş zamanlı operasyonla yakalandı
15.09.2020 10:29 | Son Güncelleme: 15.09.2020 10:38

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 zanlının yakalanması için 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak vakti 68 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 5 zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

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