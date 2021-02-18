Kayseri'de aranan 11 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı
18.02.2021 11:23 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:26
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 16 zanlının yakalanmasına yönelik 68 personelden oluşan 27 ekiple eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonda, 11 şüpheli yakalandı.
Adreslerde bulunamayan 5 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün