Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı
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Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı

18.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:01
Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

KAYSERİ'de polisin düzenlediği operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 16 kişiden 11'i gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan 16 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda 68 polisle 19 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda,  'silahlı yağma', 'yaralama', 'hırsızlık' ve kumar oynama için yer sağlama ' suçlarından aranan 16 kişiden 11'i yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.


Kayseri'de aranan 11 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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