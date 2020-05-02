Kayseri'de aralıklı sağanak bekleniyor

Kayseri'de yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Kayseri'de yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk havanın etkisinde olan kent ve çevresinde havanın 7 Mayıs'a kadar parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte ve çevresinde orta kuvvette esen rüzgarın, yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.

Kaynak: AA