Kayseri'de aralıklı sağanak bekleniyor
02.05.2020 15:10 | Son Güncelleme: 02.05.2020 15:10
Kayseri'de yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Kayseri'de yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, soğuk havanın etkisinde olan kent ve çevresinde havanın 7 Mayıs'a kadar parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği kentte ve çevresinde orta kuvvette esen rüzgarın, yer yer kuvvetli olması öngörülüyor.
Kaynak: AA