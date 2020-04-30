Kayseri'de aralıklı sağanak bekleniyor

Kayseri'de havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Kayseri'de havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde aralıklı ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri ve çevresinde hava parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde ise sağanak yağışlı geçecek.

Yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği öngörülürken, cumartesi ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Havanın pazar günü ise kuvvetli rüzgar eşliğinde yağmurlu olması bekleniyor.

Kaynak: AA