Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 11 kişi yakalandı
AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı.
Kayseri'de 3'ü firari hükümlü 11 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, çeşitli suçlardan 3 yıl 1 ay 15 gün ile 16 yıl 3 ay 25 gün arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 firari hükümlü ile aranan 8 şüpheli operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.
AA / Ergün Haktanıyan - Güncel