Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 12'si firari hükümlü 17 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 32 ekip ve 78 personelin katılımıyla 22 adrese düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan 7 ay 15 gün ile 7 yıl 1 ay arasında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 12 hükümlü ile aranan 5 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevine konuldu, zanlılar adliyeye sevk edildi.