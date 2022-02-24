Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 13 kişi yakalandı
AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan ve firari hükümlülerin aralarında bulunduğu 13 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik 6 ekibin katılımıyla çalışma başlattı.
Kent merkezindeki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 8 hükümlünün de aralarında olduğu 13 kişi yakalandı.
Firari hükümlüler cezaevine gönderildi, 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel