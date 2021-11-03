Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişi yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişi yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 23 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, firari hükümlülerin de aralarında bulunduğu 23 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda, hakkında kasten öldürme suçundan 5 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K ve kasten yaralama suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B'nin de bulunduğu 23 kişi yakalandı.

Yakalananlardan 19'u adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ü de cezaevine teslim edildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada

Kuyumcu vitrinini inceleyen Suriyeli kadının etrafını sarıp altınlarını çaldılar! O anlar kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title