Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı

30.01.2021 15:11 | Son Güncelleme: 30.01.2021 15:14
Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile araması bulunan hükümlü ve şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, il merkezinde 13 kişinin yakalanmasına yönelik 19 ekip ve 44 personelin katılımıyla 14 adreste eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, hakkında "bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından toplamda 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın M. İ. ile "hırsızlık", "yaralama", "silahla tehdit" ve "konut dokunulmazlığı ihlal etme" suçlarından aranan 9 kişi yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü ve şüphelilerin ilgili birimlere sevki yapıldı.

Firari 3 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Jason Statham Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Tüm Haberler Ankara Gazete İstifa Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 10 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 15:24:44. #1.16#
title