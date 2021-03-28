Kayseri'de araçları çamura saplanan baba ve 2 çocuğunu AFAD ekipleri kurtardı
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Kayseri'de araçları çamura saplanan baba ve 2 çocuğunu AFAD ekipleri kurtardı

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Kayseri'de araçları çamura saplanan baba ve 2 çocuğunu AFAD ekipleri kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilleri çamura saplandığı için mahsur kalan baba ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilleri çamura saplandığı için mahsur kalan baba ve 2 çocuğu, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Mustafa Arpacı'nın kullandığı 38 RD 265 plakalı araç, Erkilet Taşhan Mahallesi'nde çamura saplandı.

Yanında çocukları Fatma (7) ve Abdullah Arpacı (4) bulunan baba, aracını kendi imkanlarıyla çıkamayınca AFAD ekiplerine haber verdi.

Kayalık bölgeye yaya olarak giden ekipler, aileyi bulunduğu yerden alarak güvenli bölgeye tahliye etti.

Baba Arpacı, çocukları sırtında taşıyan ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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