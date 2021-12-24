Kayseri'de araçlardan cep telefonu çalan zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de araçlardan cep telefonu çalan zanlı yakalandı

Kayseri'de araçlardan cep telefonu çalan zanlı yakalandı
AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri'de araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de araçlardan cep telefonu çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 3 farklı cep telefonu hırsızlığı şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, araçlardan toplam 8 bin lira değerince 3 cep telefonu çalan D.T. (44) yakalandı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

Son dakika haberi! Beyoğlu'nda değnekçi operasyonu

 Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Sivas'ın İmranlı ilçesi sıfırın altında 26,6 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title