Kayseri'de Araç Yangını

Kayseri'de, düğün dönüşü yaptıkları kaza sonrası çocuklarının tedavisi için hastaneye giden sürücünün ticari aracı alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Sivas karayolu Palas yol ayrımı yakınlarında, eşi ve 2 çocuğuyla Sivas'taki düğünden dönen 25 EN 840 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü İ.S. (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Sürücü, aracı yol kenarına çekerek kazada hafif yaralanan çocuklarının tedavisi için kent merkezindeki bir hastaneye gitti. Park halindeki araç kazadan yaklaşık 5 saat sonra belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, alevlerin yol kenarındaki ekinlere sıçramaması için tarlaların kenarları kepçe ile kazılarak önlem alındı.