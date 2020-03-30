Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu
- Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu Kayseri'de şehir girişlerinde kontroller başladı İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, Kayseri'de şehre girişlerde araç kontrolleri başladı.
- Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu
Kayseri'de şehir girişlerinde kontroller başladı
KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, Kayseri'de şehre girişlerde araç kontrolleri başladı.
Koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile Kayseri girişlerinde araç kontrolleri başladı. Kontrollerde seyahat eden vatandaşlar bilgilendirilirken, araç içerisinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı da denetlendi.
Giriş noktalarındaki kontroller nedeniyle, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.
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Kaynak: İHA