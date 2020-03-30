Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu
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İçişleri Bakanlığı, Kayseri, 3. Sayfa

Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, Kayseri'de şehre girişlerde araç kontrolleri başladı.

30.03.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:21
Kayseri'de araç girişlerindeki kontroller, uzun kuyruklar oluşturdu

İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında, Kayseri'de şehre girişlerde araç kontrolleri başladı.

Korona virüs için alınan tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge ile Kayseri girişlerinde araç kontrolleri başladı. Kontrollerde seyahat eden vatandaşlar bilgilendirilirken, araç içerisinde 65 yaş ve üstü yolcuların olup olmadığı ve taşıma kapasitesine uyulup uyulmadığı da denetlendi.

Giriş noktalarındaki kontroller nedeniyle, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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