Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri' başladı Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri' başladı Melikgazi Belediyesi korona virüs sürecinde, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için "Arabalı Sinema" etkinliği başlattı.

Kayseri'de 'Arabalı Sinema Günleri' başladı

KAYSERİ - Melikgazi Belediyesi korona virüs sürecinde, uzun süredir evlerinde kalan vatandaşlara moral olması için "Arabalı Sinema" etkinliği başlattı. Köşk Mahallesi'ndeki etkinlik alanına arabalarıyla gelen seyircilere Alper Çağlar'ın yaptığı aksiyon, savaş ve dram filmi olan "Dağ-2" filmi dev ekrandan izletildi.

Melikgazi Belediyesi'nin farklı etkinliklere imza attığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bu akşam dev ekranda arabada sinema gösterisi başlattık. Bu etkinliğimiz her hafta farklı mahallemizde devam edecek. Etkinlikte yer almak için seyirciler önceden randevu alarak alana geldi. Yine etkinliğimize büyük bir ilgi vardı. Bizler de belediye olarak vatandaşlarımıza mısır, çay ve dondurma ikram ettik. Korona virüsünden dolayı insanlar evlerinde çok sıkıldı. Vatandaşlarımız bu yüzden farklı etkinlikler istiyor. Biz de onlar için yeni programlar düzenliyoruz. Bu akşam Dağ-2 filmi seyirci ile buluştu. Her hafta farklı bir mahallemizde yeni ve sürpriz filmlerin gösterimi olacak. Bu etkinliğimiz rezervasyonlu. O yüzden lütfen 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattımızdan randevu alınız. Belediye olarak bizlerde etkinlik ve çalışmalarımıza önlemlerimizi alarak devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın yüzleri güldükçe bizler de mutlu oluyoruz" dedi.

Araç içerisinde film seyretmenin keyfini yaşayan vatandaşlar ise, çok memnun kaldıklarını ve bu etkinliklerin yaz boyu devam etmesini istediklerini söyledi.

Kaynak: İHA