Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, bir apartmanın zemin katında, Y.S'nin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu
Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı
Çocukların duyduğu ses, toprak altındaki köpekleri ölümden kurtardı
'Kumpas' savunması yapan sözde şeyh, zincirleme cinsel istismardan 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı
"Kumpas" savunması yapan sözde şeyh, zincirleme cinsel istismardan 10 yıl 5 ay hapis cezası aldı
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
SARIYER'DE BABASINA KIZIP, YAŞADIKLARI EVİ ATEŞE VERDİ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Metin Oktay Okay Yokuşlu Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 23:27:49. #1.14#

title