Kayseri'de apartmanın zemin katında çıkan yangın hasara neden oldu

Kayseri'de üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Kayseri'de üç katlı binanın zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Sakarya Caddesi'nde, bir apartmanın zemin katında, Y.S'nin yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin