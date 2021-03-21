Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan