Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

21.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 21.03.2021 00:46
Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde apartmanda çıkan yangın nedeniyle balkonda mahsur kalan 5'i çocuk 8 kişilik Suriyeli aile itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki üç katlı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede yükselen alevleri görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Apartmanı kaplayan duman nedeniyle en üst katta oturan Suriyeli aile, evlerinin balkonunda mahsur kaldı. Ekipler, balkona yangın merdiveni uzatarak 5'i çocuk 8 kişiyi tahliye etti.

Kurtarılan ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Pervin Buldan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Esra Erol Demet Akbağ Aleyna Tilki Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Erol Bulut Caner Erkin Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de apartmanda çıkan yangında balkonda mahsur kalan 8 kişilik aileyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 00:49:59. #1.16#
title