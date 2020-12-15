Kayseri'de apartmana misafir girişi yasaklandı
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Kayseri'de apartmana misafir girişi yasaklandı

15.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:51
Kayseri'de apartmana misafir girişi yasaklandı

KAYSERİ'de, 13 katlı apartmanda misafir kabul edilmesi yasaklandı.

 

KAYSERİ'de, 13 katlı apartmanda misafir kabul edilmesi yasaklandı. Bina yönetimi tarafından girişe, Pandemi dolayısıyla yeni çıkan kanuna göre bina sakinlerinin misafir kabul etmesi yasaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır yazısı asıldı.Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesindeki 13 katlı Fatih Apartmanı sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında misafir kabul etmiyor. Apartmanın girişine yönetim tarafından, Pandemi dolayısıyla yeni çıkan kanuna göre bina sakinlerinin misafir kabul etmesi yasaktır. Aksi takdirde cezai işlem uygulanacaktır yazısı asıldı. Apartman görevlisi İbrahim Yılmaz ise, binaya giren çıkanları kontrol ederek, yabancı kişilerin girişine engel oluyor.Apartman yöneticisi Aynur İzgi, koronavirüs dolayısıyla misafir kabul etmek istemediklerini belirterek, Cumhurbaşkanımızdan böyle bir talimat gelmeden önce ben aklıma yazmıştım, görevlime söyledim. Görevli bilgilendirici bir yazı yazdı ve binamıza astık. Bina sakinlerimiz de memnun kaldılar. Kovid-19'u yenmek için bu uygulamaya devam ediyoruz. Bu uygulamadan 15-20 gün önce binamızda vaka sayılarında ciddi bir artış vardı. Şimdi bir kişi vardı, onun da karantinası yeni bitti. Şu anda binamızda hiç koronavirüslü hasta yok. Binamıza bu uygulama ile giriş çıkış olmadığı için mutluyuz diye konuştu.

Apartman görevlisi İbrahim Yılmaz ise, binada oturmayan kişilerin apartmana alınmadığını belirterek, Bu uygulama sonrası apartmanda nöbet tutuyorum. Güvenlik kameralarını inceliyorum. Bu uygulamayı başkanımla birlikte düşündük. Yazımızı astık ve bina sakinlerinden de olumlu sonuçlar aldık. Bu dönemde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması gerekiyor ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Mehmet BAŞKAL

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