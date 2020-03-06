Kayseri'de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
Kayseri'de apartman görevlisi, evinde ölü bulundu.
Kayseri'de apartman görevlisi, evinde ölü bulundu.
Yakut Mahallesi 3844. Sokak'ta ikamet eden 58 yaşındaki apartman görevlisi Battal Yıldız'dan iki gündür haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Ekiplerin yardımıyla görevli dairesine giren yakınları Yıldız'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.
Sağlık ekipleri, Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yıldız'ın kesin ölüm nedeni otopsisinin ardından belirlenecek.
Kaynak: AA