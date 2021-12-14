Kayseri'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Tacettinveli Mahallesi Ortaokul Sokak'taki 5 katlı binanın son katında bulunan dairede henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, dairede hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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