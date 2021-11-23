Kayseri'de annesini öldürüp babasını bıçaklayan kişi intihara teşebbüs etti

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir süredir psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kişi, annesini tabancayla öldürüp, babasını bıçakla yaraladıktan sonra intihara teşebbüs etti.

Barış Manço Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Aysel ve Duran D. çifti ile oğulları Kadir D. arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Kadir D, annesini silahla vurarak öldürdükten sonra babasını da bıçaklayarak ağır yaraladı.

Kadir D, daha sonra başına ateş ederek intihar teşebbüsünde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan Kadir D. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Duran D. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anne Aysel D'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.