Kayseri'de annesini darbettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, annesini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir kişi, annesini darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Battalgazi Mahallesi Nane Sokak'taki bir evden bağırış sesi duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, annesi F.G'yi darbedip evin bir odasına kilitlediği iddia edilen C.B'yi gözaltına aldı.
F.G. hastaneye kaldırıldı, C.B. ise polis merkezine götürüldü.
C.B'nin, maddi imkansızlık nedeniyle düğün yapma teklifini reddettiği için annesini darbettiği önü sürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün