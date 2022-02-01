Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti - Haberler
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Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

AA, Ergün Haktanıyan - Güncel
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Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de annesini bıçakla rehin alan genç, polisin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Kocasinan ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi'nde, T.A. (23) henüz öğrenilemeyen nedenle annesi M.A'yı yaşadığı evde bıçakla rehin aldı. Annesini darbeden genç, kendisine de bıçakla zarar verdi.

Evden gelen bağrışmalar nedeniyle komşuların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin ikna çalışmalarıyla kapıyı açan T.A, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri tarafından kontrolü yapılan annenin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Son dakika haberi... Annesini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan, Kayseri, Polis, Güncel, Haber

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