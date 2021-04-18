Kayseri'de ambulansın çarptığı yaya öldü
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Kayseri'de ambulansın çarptığı yaya öldü

Kayseri'de ambulansın çarptığı yaya öldü
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı Suriyeli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'de yolun karşısına geçmek isterken ambulansın çarptığı Suriyeli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ambulans, Kocasinan ilçesi Salih Avgun Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu gence çarptı.

İsmi henüz öğrenilemeyen gence ilk müdahaleyi kendisine çarpan ambulanstaki sağlık ekibi yaptı.

Daha sonra Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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