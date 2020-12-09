Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

09.12.2020 01:01 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:26

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kayseri'de ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Merkez Kocasinan ilçesi İstasyon Caddesi'nin Emek Kavşağı'nda E.S'nin kullandığı 38 YK 086 plakalı otomobil ile 38 GG 017 plakalı ambulans çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ve otomobilde bulunan Z.Y.S. F.S. ile otomobil sürücüsü E.S. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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