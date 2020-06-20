Kayseri'de ambulans helikopter kolu kesilen yaralı için havalandı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evde kolu kesilen bir kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
20.06.2020 16:47 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:38
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde evde kolu kesilen bir kişi, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Seydili Mahallesi'nde evde tadilat yapan 61 yaşındaki Ahmet S, spiral makinesi ile kolundan yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi için Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı. Ahmet S. ambulans helikopterle Kayseri'ye nakledildi.
Tedavi altın alınan yaralının hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA