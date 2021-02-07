Kayseri'de ambulans helikopter, 91 yaşındaki hasta için havalandı
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Kayseri'de ambulans helikopter, 91 yaşındaki hasta için havalandı

07.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:00
Kayseri'de ambulans helikopter, 91 yaşındaki hasta için havalandı

Kayseri'nin Sarız ilçesinde tedavi gören 91 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Kayseri'nin Sarız ilçesinde tedavi gören 91 yaşındaki hasta, ambulans helikopterle kent merkezine sevk edildi.

Sarız İlçe Entegre Hastanesinde bilinç kaybı nedeniyle tedavi gören 91 yaşındaki Veli Aydoğdu'nun, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Aydoğdu, helikopter ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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