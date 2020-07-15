Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangınKAYSERİ'de ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kayseri'de ambalaj fabrikasında yangın

KAYSERİ'de ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 30'uncu caddede faaliyet gösteren ambalaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını gören işçiler, durumu polis ve itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saatte yangını söndürdü. Ölen yada yaralanın olmadığı yangında büyük çapta hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA