Haberler » Spor » Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı - Spor

Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı

Kayseri amatör küme maçlarında hain İdlib saldırısı protesto edildi.

29.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 29.02.2020 12:43
Kayseri'de amatör maçta hain saldırı kınandı

amatör küme maçlarında hain saldırısı protesto edildi.


Kayseri amatör küme maçlarında İdlib'de yaşanan hain saldırı protesto edilirken şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. Kayseri U19 ligine ait Kayseri Yolspor-Talasgücü Belediyespor ve Kayseri Gençlerbirliği ile Kayseri Yavuzspor maçları öncesinde amatör futbol camiası bir araya gelerek hain saldırıyı protesto etti. Seremoni esnasında Türk bayrakları açılarak protesto yapılırken, maç başlamadan önce de saygı duruşu gerçekleştirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler