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Kayseri'de amatör maçlara kar engeli

Kayseri'de amatör maçlara kar engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de kar yağışı nedeni ile bugün oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de kar yağışı nedeni ile bugün oynanması planlanan amatör müsabakalar ertelendi.

Kar yağışı ve havaların soğuk olması nedeniyle Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ve Futbol İl Temsilciliği tarafından yapılan kontrollerin ardından müsabakalar bir sonraki haftaya ertelendi.

Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel yaptığı açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bugün (23.01.2021 Pazar tarihli) oynanacak olan Süper Amatör Küme ve U-18 Ligi karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmek suretiyle iptal edilmiştir. Spor Kamuoyu'na saygıyla duyrulur" denildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Kayseri, Futbol, kar, Spor, Haber

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