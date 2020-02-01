Kayseri'de Amatör maçlar tehir edildi

01.02.2020 10:45 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:50

Kayseri'de oynanacak olan amatör küme maçları ileri bir tarihe ertelendi.



Kayseri'de olumsuz hava muhalefeti nedeniyle 1 Şubat ve 2 Şubat tarihinde oynanması gereken amatör küme maçları ileri bir tarihe ertelendi. Kayseri Futbol İl Temsilciliği, yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından ötürü Süper Amatör Küme, 1.Amatör Küme, U19 Ligi ve U14 Play-Off maçlarını ileri bir tarihe erteledi.



Kayseri'de oynanacak olan BAL ve Kadınlar Futbol Ligi maçlarının oynanıp oynanmayacağına ise maç saatinde müsabaka hakemleri karar verecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA