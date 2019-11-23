Kayseri'de amatör futbolculardan "hakem hatası" protestosu

23.11.2019 12:40 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:40

Kayseri'de amatör futbolcular, maç esnasında 1 dakika hareketsiz kalarak hakem hatalarını protesto etti.

Argıncık 1 Nolu sahada Talasgücü ve Erkiletspor arasında oynanan maçta futbolcular, başlama vuruşundan sonra, Süper Amatör Küme'de geçen hafta bir oyuncuya verilen kırmızı kartı protesto için 1 dakika hareketsiz bekledi.

Protestonun ardından maç devam etti.

Olay

Kayseri Argıncık 1 Nolu sahada geçen hafta Süper Amatör Kümede Sağlıkspor ile Trend Gayrimenkulspor karşılaşmasının 70. dakikasında, Sağlıksporlu Seyfettin Yesügey'e yardımcı hakemle tartıştığı için kırmızı kart gösterilmiş, kararın ardından çıkan kavga nedeniyle maç yarıda kalmıştı.

Kaynak: AA