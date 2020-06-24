Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor
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Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer'i (38) arama çalışmaları sürüyor.

Kayseri'de Alperen'i öldüren zanlı, her yerde aranıyor
24.06.2020 13:31 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:59

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı sevgilisi Emel Öner'in 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürüp, cesedini mezarlığa gömdükten sonra ortadan kaybolan Harun Sezer'i (38) arama çalışmaları sürüyor.

Geçen 15 Haziran'da meydana gelen olayda Harun Sezer, 1,5 yıldır birlikte yaşadığı Emel Öner'in ilk evliliğinden olan oğlu Alperen Ekinci'yi yumruk ve tekme darbeleriyle öldürdü. 'Yaralama' gibi farklı suçlardan sabıkalı olan Harun Sezer, Alperen Ekinci'nin cenazesini evlerine 100 metre mesafede bulunan mezarlığa gömdü. Harun Sezer, 6 gün sonra durumu akrabalarına anlatıp, kaçtı. Akrabalarının ihbarı üzerine anne Emel Öner, gözaltına alındı. Emel Öner, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alperen'in cenazesi gömüldüğü yerden çıkarılıp otopsi yapıldıktan sonra önceki gün toprağa verildi.

POLİS, HARUN SEZER'İN PEŞİNDEKayseri Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sezer'i yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, metruk ev, dağlık alanlardaki mağara ve kömürlük gibi birçok yeri didik didik aradı. Dere yatakları ve dağlık alanlardaki arama çalışmalarında drone de kullanıldı. Ayrıca, ilçenin Kayseri ve Kahramanmaraş karayolunda da kontroller devam ediyor. Yapılan aramalara rağmen Sezer henüz bulunamadı.  Öte yandan cinayet şüphelisi Harun Sezer'in annesi ve 3 kardeşinin de arama çalışmaları kapsamında ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Ancak anne ve çocuklarının sorgusunda da bir iz bulunamadığı belirtildi.Alperen'in Kayseri Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsi raporunda ise darp sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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