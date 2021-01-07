Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza

07.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:28
Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza

Son dakika haberlerine göre KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü TIR kullanan sürücüye toplam 4 bin 829 TL ceza kesildi.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alkollü TIR kullanan sürücüye toplam 4 bin 829 TL ceza kesildi.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan Bulvarı'nda meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yol kontrolü yapan polis, Cemal K. yönetimindeki 38 KM 118 plakalı TIR'ı durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren kovalamaca sonucu sürücü durduruldu. Araçta yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye alkollü araç kullandığı için bin 679 TL, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için de 3 bin 150 TL olmak üzere toplam 4 bin 829 TL para cezası kesildi. Alkollü sürücü, yanına gelen arkadaşının aracı kullanması ile olay yerinden ayrıldı.

Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza
Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza
Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf AĞAŞE

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Hulusi Akar Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Prens Harry Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Ocak Kongre Washington Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Kayseri'de alkollü araç kullanan sürücüye 4 bin 829 TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 22:32:41. #1.14#
title