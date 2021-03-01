Kayseri'de alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı
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Kayseri'de alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

01.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 23:10
Kayseri'de alkol alıp evini ateşe veren kişi gözaltına alındı

Kayseri'de alkol alan kişinin ateşe verdiği evi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'de alkol alan kişinin ateşe verdiği evi itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İddiaya göre, merkez Hacılar ilçesi Yukarı Mahalle Hasan Dağı Caddesi'ndeki müstakil evinde alkol kullanan A.G. (65), bir süre sonra evi ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Evde büyük çapta hasar meydana geldi.

A.G, polislerce gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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