KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, alkol alan arkadaşlar arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de sopa ile yaralandı.

KAYSERİ'de, alkol alan arkadaşlar arasında küfür nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 1 kişi de sopa ile yaralandı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi İstasyon Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, birlikte alkol alan 4 kişi, şehir merkezine yaya olarak yürüdükleri sırada küfür nedeniyle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda, Ümit Ö. cebinden çıkardığı bıçakla Fatih B.'yi sırtından yaraladı. R.E. ve A.Ö. ise, arkadaşını bıçaklayan Ümit Ö.'yü sopa ile darbetti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. R.Ö. ve A.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI
KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
DERYA KONUŞURSA DEHŞETİN SIRRI ÇÖZÜLECEK
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
73 yaşındaki kadının cansız bedeni inşaat alanında bulundu
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Eşiyle ayrılığından sorumlu tuttuğu kayınbiraderine mermi yağdırdı! Mermisi bitince eve dönüp pompalıyla intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu
Magazin Hadise Beren Saat Ben Affleck Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Adem Büyük Ozan Tufan Gökhan Töre Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KAYSERİ'DE ALKOL ALAN ARKADAŞLAR ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 2 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 19:56:03. #1.13#

title