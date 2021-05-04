Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan karı koca yaralandı
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Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan karı koca yaralandı

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan karı koca yaralandı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile kocası yaralandı.

Kayseri'de alev alan ocağı söndürmeye çalışan yabancı uyruklu kadın ile kocası yaralandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Bozatlı Sokak'taki bir ikametin mutfağında bulunan ocak henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevlerin etrafa yayılmasını önlemeye çalışan yabancı uyruklu S.H. ile kocası A.H. elleri ve kollarından yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yaralanan karı koca hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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