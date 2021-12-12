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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Billur Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, A.Ö. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Y.S.'nin ikametine geldi. İkili arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine A.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile Y.S.'yi kolundan vurarak olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan Y.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de A.Ö.'yü bulmak için arama çalışmaları başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

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