Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tecettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, E.E. ile Bekir Şahingöz arasında iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden 48 UF 711 plakalı aracın içerisinde kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesi üzerine Bekir Şahingöz yanındaki bıçak ile E.E.'yi bacağından bıçakladı. Bunun üzerine bıçağı eline alan E.E., Bekir Şahingöz'ü vücudunun 3 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılan Bekir Şahingöz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan E.E. ise, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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