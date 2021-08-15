Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
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Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada ateş açılması sonucunda yaralandı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, alacak meselesi yüzünden çıkan tartışmada ateş açılması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Gültekin Sokak üzerinde bir kıraathanede meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında alacak meselesi olan M.A. ile S.Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından S.Y. otomobilinde bulunan uzun namlulu silahla M.A.'ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu M.A. kolundan yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinden kaçan S.Y.'yi arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı
Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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